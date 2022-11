Final Fantasy XVI er eksklusivt til PlayStation 5 i seks måneder

HQ

Det ser ut til at Final Fantasy XVI er tidseksklusivt til PlayStation 5, og slik forblir det i minst seks måneder. Denne informasjonen kommer fra en reklamevideo fra Sony selv, der et kort klipp av spillet vises sammen med følgende tekst:

"Final Fantasy XVI anticipated Summer 2023. PS5 exclusive for six months."

Final Fantasy XVI ble annonsert for både PC og PlayStation 5 da det først ble annonsert, men PC-versjonen har ikke ikke blitt nevnt siden. Det kan tenkes at PC-versjonen kommer seks måneder senere, og muligens en Xbox Series-versjon også. Sistnevnte er imidlertid mindre sannsynlig, med tanke på at Final Fantasy VII: Remake fortsatt ikke er tilgjengelig på Xbox, til tross for bare ett års satt eksklusivitet.