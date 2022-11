Final Fantasy XVI har både New Game Plus og høyere vanskelighetsgrader

HQ

Utviklerne bak Final Fantasy XVI er generelt enige om at serien måtte gjennomgå en innsnevring for bedre å kunne tilby en nøyaktig historie. Men dette betyr ikke at du vil mangle moderne funksjoner som flere vanskelighetsgrader og New Game Plus.

I et intervju med 4Gamer sier regissør Hiroshi Takai at det vil være begge deler. Han beskriver også Final Fantasy XVI-versjonen av New Game Plus som en måte å beholde spillerens progresjon på, altså alle evner, alt utstyr - alt.

Han nevner også en høyere vanskelighetsgrad for mer erfarne spillere, men nøyaktig hvor vanskelig den blir vet vi ikke.

