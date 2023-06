HQ

Det finnes mange artig referanser til andre deler av serien i Final Fantasy XVI, så la oss fremheve en av de morsomste.

Flere spillere har oppdaget et ganske spesielt fugleskremsel like utenfor byen Eastpool i The Imperial Province of Rosaria og delt dette på Reddit. Jepp, fuglene i FFXVI synes tydeligvis at Final Fantasy IXs Vivi er skummel ut.

Hvilke kule referanser og påskeegg har du funnet i spillet?