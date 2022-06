Final Fantasy XVI har kun britiske aksenter

HQ

Det er ganske vanlig at karakterer i middelalder- eller fantasybaserte serier eller dataspill snakker med britiske aksenter, noe mange opplever som mer autentisk. Og denne oppfatningen inkluderer tilsynelatende også det amerikanske publikumet.

I et intervju med Dengeki sa nemlig Final Fantasy XVI-produsenten Naoki Yoshida et det kun kommer til å bli finnes britiske aksenter i det kommende rollespillet - faktisk for å slippe klager fra amerikanske spillere.

"This time around, all characters motion capture and voices were done by European talent. However, since the script was written in Japanese first and made by Japanese staff, we had to translate it into English and then proceed with the English facial capture. However, even though the script is written in English, we made sure to not include any American accents. We decided to do this to prevent Americans from playing the game and getting mad by saying something like, "I was looking forward to playing a game set in a fantasy Medieval Europe, but why are they speaking American English!?" (laughs). To prevent this, we made sure that all the dialogue was recorded using British English."

Har det noen betydning for deg?