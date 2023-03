Final Fantasy XVI har "over 11 timer med filmatiske mellomsekvenser"

HQ

Final Fantasy XVI lanseres 22. juni på PlayStation 5, og Square Enix hadde nylig et pressearrangement for å fortelle oss mer om spillet, noe du kan lese mer om i vår nye artikkel.

Under arrangementet hadde produsenten Naoki Yoshida en ganske spektakulær ting å avsløre, for det viser seg at spillet har flere timer med filmatiske mellomsekvenser enn en hel sesong av en TV-serie som Peacemaker, House of the Dragon eller The Last of Us:

"En ting som var viktig for oss, var å fortelle en historie som var komplett, fra begynnelse til slutt, og da tror vi at vi har lyktes. For å klare dette er det over 11 timer med filmatiske mellomsekvenser i hovedscenariet alene, alt sømløst sammenvevd i spillopplevelsen, og spiller i motoren i sanntid."

Vi antar at dette er noe som ikke alle vil sette pris på, mens andre vil elske det. Hva tror du? Er over 11 timer med filmatiske mellomsekvenser en god ting eller ville du ha foretrukket at historien ble fortalt gjennom gameplay?

Takk, Gematsu