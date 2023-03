Final Fantasy XVI kan ta deg 80 timer å fullføre

HQ

For de som leter etter noe å gjøre mens de slår sommervarmen i juni, er Square Enix ute etter å gi en perfekt løsning. Som nevnt i et intervju med Famitsu, som har blitt oversatt av Twitter-brukeren @aitaikimochi, har utviklerne bak den kommende Final Fantasy XVI gitt oss en ide om hvor lenge spillet kan være, for de som ønsker å spille utelukkende hovedfortellingen og de som tar sikte på å fullføre alt.

I intervjuet uttalte spillregissør Hiroshi Takai: "FF16 er et historiedrevet spill som tar deg med på en berg-og-dal-banetur. Du vil se hele Clives livsstil, og spillet vil sannsynligvis ta omtrent 35 timer å rydde. Hvis vi inkluderer sideinnhold, kan det være dobbelt så mye.

Da han ble bedt om å utdype påstanden om "dobbelt det", la produsent Naoki Yoshida til: "For dette spillet ønsket vi virkelig at spilleren skulle kunne oppleve historien fra start til slutt. Hvis historielengden var for lang, kan det bli slitsomt å spille. Derfor ønsker vi at FF16 skal føles som en berg-og-dal-baneopplevelse der du akkurat når du tror du kan se veien foran deg, blir trukket inn i en annen retning.

"Som et resultat er spillet virkelig fullpakket med historie, kamper osv. at hvis du ikke hoppet over noen filmsekvens, vil det ta omtrent 35 timer for deg å forstå kjøttet i historien og fullføre spillet. Nå, hvis du vil mestre og nivå opp alle evner, samle alt tilbehør, gjøre alle sideoppdragene og bekjempe alle monsterjaktene, ser du sannsynligvis på omtrent 70 ~ 80 timers spill.

Det viser seg at dette også går et skritt videre, da Yoshida også avslørte at FFXVI til og med vil skryte av en New Game+-funksjon som vil "enda flere spilltimer."

Så, lang historie kort, du bør begynne å planlegge fremover hvis du virkelig har tenkt å fullføre den kommende Final Fantasy tittelen i sommer, når den debuterer på PlayStation 5 den 22. juni.