Final Fantasy XVI kommer eksklusivt til PlayStation 5 og PC

Det tok ikke langt tid før man forsto at kveldens PlayStation 5 Showcase ville bli noe spesielt da Sony bestemte seg for å starte sendingen med en meget etterlengtet annonsering.

Ryktene om at de ville offentliggjøre Final Fantasy XVI stemte nemlig, og i tillegg viser det seg at spillet vil være konsolleksklusivt på PlayStation 5 i tillegg til PC. Dessverre er det nesten alt Square Enix kan si foreløpig også, for mer informasjon kommer ikke før en gang i 2021. Utviklerne gjør det klart at spillet fortsatt er langt unna, så det er bare å suge til seg hver eneste detalj i traileren.