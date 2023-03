Final Fantasy XVI kommer ikke til PC innen seks måneder etter lansering

HQ

Da det opprinnelig ble annonsert, var det litt forvirring angående en PC-versjon av Final Fantasy XVI. For en stund virket det som om tittelen bare ville være en PlayStation 5-konsoll eksklusiv, da en PC-versjon så ut til å være i arbeid for lansering, men da begynte PC-utgaven å forsvinne fra markedsføringsmateriell, og det ble da snart bekreftet at ved lansering (22. juni) ville FFXVI bare komme til PS5.

Med en haug med forhåndsvisninger for spillet nå i naturen (sjekk ut vår Final Fantasy XVI: Hands-on med Square Enix forventede JRPG "target = "_blank">her), delte produsent Naoki Yoshida massevis av ekstra detaljer om spillet i en japansk PlayStation Blog-artikkel, hvor han kommenterte videre på PC-utgaven.

Etter oversettelse fra Google uttalte Yoshida: "Først og fremst er det sant at Final Fantasy XVI er en seks måneders begrenset tidseksklusiv på PS5-plattformen. Det er imidlertid en helt annen historie at PC-versjonen vil bli utgitt om et halvt år. Jeg vil gjøre det klart, men PC-versjonen kommer ikke ut om et halvt år.

Yoshida fortsatte: «Dette er fordi vi brukte mye tid og penger på å optimalisere PS5-plattformen for å levere den beste spillopplevelsen. Selvfølgelig vil jeg gjerne gi ut en PC-versjon på et tidspunkt slik at alle kan spille så mange spill som mulig. Men selv om vi begynner å optimalisere PC-versjonen etter at PS5-versjonen kommer ut, vil vi ikke kunne optimalisere den om et halvt år, så den kommer ikke ut om et kort tidsrom på et halvt år. Jeg vil gjerne gi den ut etter hvert, og jeg tror jeg vil, men jeg er ikke på det stadiet hvor jeg kan si når.

Så der har vi det. Final Fantasy XVI kommer til PC, men som for når nøyaktig? Det gjenstår ennå ikke bekreftet.