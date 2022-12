Final Fantasy XVI kommer til PS5 i juni - Se den utrolige gameplaytraileren

HQ

I starten av oktober fortalte produsenten Naoki Yoshida at de planla å gi oss Final Fantasy XVIs lanseringsdato før året var omme, noe som fikk meg til å anta at annonseringen ville gjøre på The Game Awards. Dette ble nærmest bekreftet for noen dager siden da Square Enix kunngjorde at vi ville få en ny trailer under showet. Vel, nå har i alle fall godsakene blitt tatt ut av ovnen.

Nattens trailer avslører at Final Fantasy XVI lanseres på PlayStation 5 den 22. juni. Ikke at det er alt i traileren, for vi får også flere indikasjoner på at dette blir det peneste og mørkeste spillet i serien på en lang tid.