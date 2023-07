Final Fantasy XVI selger bra, ifølge Square Enix

HQ

Square Enix har nylig insistert på at salget av Final Fantasy XVI fortsatt er sterkt. Noen mener at antallet leverte enheter av det nyeste rollespillet i den anerkjente serien kanskje ikke har nådd Square Enix' forventninger.

Mens Final Fantasy XVI solgte 3 millioner enheter i løpet av en uke, solgte Final Fantasy XV 5 millioner enheter på én dag, og Final Fantasy VII: Remake solgte 3,5 millioner på tre dager. Square Enix mener at selv om det nyeste spillet ikke har nådd disse toppnoteringene, er det fortsatt en utrolig sterk selger.

I en uttalelse til IGN nevner Square Enix den mindre brukerbasen til PS5 som en mulig årsak til salgstallene. "Med 38 millioner PS5-konsoller levert globalt (per 31. mars 2023) passerte salget av Final Fantasy 16 tre millioner enheter på verdensbasis flere dager etter lanseringen 22. juni 2023", sier selskapet.

"Når vi tar i betraktning salgstallene for den anerkjente Final Fantasy 7 Remake og forskjellen i størrelsen på installasjonsbasen for PlayStation 4 på tidspunktet for utgivelsen av denne tittelen, kan vi se at Final Fantasy 16 har en betydelig høyere tilknytningsgrad, gitt installasjonsbasen for PS5. Square Enix anser de første salgsresultatene for Final Fantasy 16 som ekstremt sterke, og vi vil fortsette å gjennomføre en rekke tiltak for å oppmuntre enda flere til å spille spillet."



Har du spilt Final Fantasy XVI ennå? Hvis du vurderer å gjøre det, kan du lese anmeldelsen vår her.