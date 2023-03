HQ

Final Fantasy XVI har vist frem følgesvennen til Clive, en ulv ved navn Torgal, i noen korte gameplayklipp.

Først ser vi hvordan Torgal kan brukes i kamper. Med noen enkle kommandoer kan du sette Torgal til å angripe fiender med sine egne kombinasjonsangrep, eller angripe sammen med deg.

I tillegg kan Torgal med en enkel kommando hjelpe deg med å utforske. Ulven kan snuse ut ruter for deg og sørge for at du ikke tråkker for langt ned feil vei.