Final Fantasy XVIs produsent tror ikke det blir en oppfølger eller spin-off

HQ

Nylig har vi sett den overraskende lanseringen av den første utvidelsen til Final Fantasy XVI, som inneholder en ny historie, nye våpen og et nytt nivåtak. Vi kommer også til å få en ny utvidelse neste år, der Clive skal kjempe mot Leviathan.

Men selv med så mye DLC ser det ikke ut til at Final Fantasy XVI får så mye mer oppmerksomhet i fremtiden. Ifølge et nylig intervju med Famitsu mener spillets produsent, Naoki "Yoshi-P" Yoshida, at teamet ser mer mot en helt ny tittel.

I stedet for å legge til Final Fantasy XVI sier produsenten at han heller "jobber med neste tittel eller vurderer en ny utfordring." Men døren er ikke stengt for alltid. "Hvis du spør meg om det blir noe relatert til FF16 i fremtiden, vet jeg ikke. Siden jeg ikke vet hva som kommer til å skje, vil jeg helst ikke si noe konkret", sier Yoshida.

Vil du se en direkte oppfølger til Final Fantasy XVI?