Final Fantasy XVI-utviklere måtte se Game of Thrones

Final Fantasy XVI markerer litt av en avgang fra seriens tidligere oppføringer på flere måter. En av de mest omtalte er den høye aldersgrensen på grunn av mye blod og voksent innhold i skikkelig Game of Thrones-stil.

Som forberedelse til dette bekreftet Naoki Yoshida at kjerneteamet på 30 utviklere hver ble pålagt å se Game of Thrones for å skape en lignende atmosfære i Final Fantasy XVI.

I en samtale med Eurogamer sa Yoshida:

"Etter hvert som jeg har blitt eldre har jeg funnet ut at jeg liker fantasien min mer basert på virkeligheten. Vi ønsket å skape noe som virkelig ga gjenklang hos mange mennesker. Og da vi så hvordan Game of Thrones, og før det Song of Ice and Fire-serien, virkelig har gitt gjenklang hos spillerne, visste vi at dette var noe vi også ønsket å gjøre. Da vi først begynte å lage spillet, fikk vi kjerneteamet vårt på rundt 30 medlemmer til å kjøpe Blu-ray-boksen med Game of Thrones veldig tidlig og krevde at alle skulle se den fordi vi ønsket denne typen følelse."

Når det gjelder selve gameplayet har Final Fantasy XVI også lånt innflytelse fra God of War-spillene, så det er bare å glede seg til 22. juni.