Final Fantasy XV-studioets Forspoken klart for mai

HQ

Som om det ikke var nok at spillet lages av Final Fantasy XV-utviklerne i Luminous Productions og visstnok skal være Square Enix sitt største prosjekt på flere år ble forventningene enda høyere etter lovnader om at Forspoken vil bli verdens peneste open world-spill. Det viser seg at vi ikke trenger å vente så altfor langt ut i 2022 for å se om prosjektet kan leve opp til disse tingene.

En ny trailer ble presentert på nattens The Game Awards, og i tillegg til å fortelle mer om hvordan Frey fikk ansvaret for å redde det nydelige Athia-riket fra den mystiske The Break-sykdommen avsløres det at Forspoken vil lanseres den 24. mai.