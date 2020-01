Final Fantasy XV-teamets neste spill vil ta "lang tid"

Utviklerne Lumnious Productions, som er et av de interne utviklerteamene i Square Enix, stod bak storsuksessen Final Fantasy XV, og vi vet at de i lang tid har jobbet på et nytt spill med samme grafikkmotor.

Selv om de har gitt ut noen konseptbilder i løpet av fjoråret, så er det ikke mye vi har hørt om spillet, og sånn kommer det visst til å fortsette en stund. I et nytt intervju med Famitsu forteller prosjektmanager Saya Nakahara at de forsøker å unngå såkalt "crunch" ved å innføre en felles politikk om at alle jobber fra 9-18 - ikke et sekund lengre. Nettopp derfor vil spillet ta lengre tid å utvikle.

Dog er det allerede bestemte elementer som har falt på plass.

"There's not much we can tell you for now (laughs). We decided on certain elements of the game, but others elements are still under consideration. People like me who are at the top of the development process are very busy. It's a brand new IP, so some things about it are different compared to what we've done until now. Meaning it's a project difficult to work on and takes a lot of time."