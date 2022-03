Final Fantasy-folkenes Forspoken utsatt til oktober

HQ

Det har vært ganske stille fra Square Enix sin kommende storsatsning, Forspoken, etter at spillet fikk relativt lunkne tilbakemeldinger fra mange under en preview-event i desember, så det er ikke rart at det har gått rykter om en utsettelse den siste tiden. Nå har dette blitt bekreftet.

Square Enix forteller at de har bestemt seg for å utsette Forspoken fra den 24. mai til 11. oktober. Grunnen er at de håper dette kan bli starten på en meget populær serie eller et univers, så de trenger noen ekstra måneder på å finpusse ting. Forhåpentligvis betyr dette også at de endrer litt på enkelte detaljer som gjør verdenen mer interessant og noen konsepter litt mindre fordomsfullaktige.