Final Fantasy-porno avbrøt Nobelspriskonferansen i det italienske senatet

I disse tider går ikke ting alltid etter planen, og det må sies at ting gikk litt av skaftet nylig under et arrangement på Palazzo Giustiniani, det italienske senatet i Roma, under Nobelspriskonferansne hvor akademikeren Giorgio Parisi talte offentlig.

Hele begivenheten foregikk delvis online og var arrangert av det italienske partiet 5 Star og av Maria Laura Mantovani. Under denne begivenheten dukket det plutselig sekvenser opp av en pornovideo, hvor hovedrolleinnehaveren var Tifa Lockhart fra Final Fantasy VII.

Det ser ut til at en fremmed fikk adgang til møtet digitalt, og viste videoen over selve møtet. I en pressemelding på AdnKronos sier Mantovani:

"This afternoon there was a very serious episode, a real attack towards which I express absolute indignation. During an online conference organised by me, and not by my colleague Senator Mario Turco as erroneously reported in some newspapers, someone sneaked in by broadcasting a video with pornographic content. I proceeded to report everything to the competent authorities so that they can proceed to identify the person responsible".

I ettertid har noen oppdaget at Mantovani selv angivelig skal ha delt passord og møterom til alle som følger hennes Facebook. Du kan se et bilde nedenfor.