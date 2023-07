Final Fantasy-serien har solgt mer enn 180 millioner spill i løpet av sin historie.

HQ

At Final Fantasy er et ikon i videospillhistorien, er velkjent for alle, og det samme gjelder suksessen gjennom spillets 36 år lange levetid, siden den første delen ble lansert i Japan (og reddet Square Soft fra konkurs) i 1987. Men nå kan vi også dokumentere denne vissheten med salgstall.

Pressemeldingen for de to konsertene med musikk fra serien som Takarazuka-selskapet arrangerer på Tokyo Grand Theatre neste år, viser nemlig at serien har passert 180 millioner solgte eksemplarer på verdensbasis. Et tall som andre suksessrike serier bare kan drømme om, og som viser at Hironobu Sakaguchis arbeid fortsatt lever videre etter generasjoner av spillere.

Den siste delen, Final Fantasy XVI, har nok en gang utmerket seg ved å tilby en vri på seriens tradisjonelle spillsystem, og har gått fra den turbaserte JRPG-sjangeren til et rent actionsystem. Fra de offisielle tallene for dette siste spillet vet vi at det solgte tre millioner enheter bare i løpet av de første fem dagene, men vi antar at tallet nå er mye høyere.

