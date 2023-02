Final Fantasy-skaperen ønsker å bringe Fantasian til PC og konsoller

HQ

Hironobu Sakaguchi, i stor grad kjent for sin rolle som skaper av Final Fantasy, har presset og uttrykt sitt ønske om å bringe JRPG-spillet Fantasian til PCer og konsoller. Under en opptreden på Monaco Anime Game International Conferences 2023 (MAGIC 2023) har Sakaguchi-san sagt at det er etterspørsel etter at tittelen kommer til flere plattformer og får en oppfølger.

"Mange ber om en PC-port, og jeg hører også etterspørsel etter en oppfølger," sa Sakaguchi.

Siden Fantasian opprinnelig ble lansert som en Apple Arcade-eksklusiv har spillet sannsynligvis ikke havnet i hendene på så mange av JRPG-fansen som opprinnelig var håpet. Ved å berøre denne saken la Sakaguchi direkte til:

"Fantasian er en tittel jeg håper flere vil få se selv i fremtiden."

Det har ikke vært noen bekreftelse på at spillet kommer til PC eller konsoll i fremtiden ennå, eller at en oppfølger er på vei, men vil Fantasian på flere plattformer være noe du er interessert i?

Takk, IGN.