Final Vendetta er inspirert av Double Dragon og Final Fight

Den fæle gjengen Syndic8 sprer seg i London og har også kidnappet søsteren til Claire Sparks, og hvis du er kjent med Double Dragon og Final Fight vet du at det bare er én måte å løse problemet på: ved å banke opp folk. Mange av dem, Alt mens du også ødelegger søppelbøtter og biler. Samt spise mat fra bakken.

Hva vi prøver å si er at et nytt beat 'em up har blitt annonsert, kalt Final Vendetta, men inspirasjon fra klassikere som Double Dragon og Final Fight. For ikke å snakke om Konamis gamle Vendetta. Og som du kanskje har forstått trenger ikke Claire og denge alle selv ettersom hennes to kompiser Miller T. Williams (en pro-wrestler) og Duke Sancho (en street fighter) deltar i hennes kamp som samarbeidspartnere.

Final Vendetta virker å ha alt vi forventer fra denne sjangeren og tilbyr fet pikselgrafikk fordelt på seks baner med bosser som ber om juling. Det lanseres i mai til PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Se den første traileren og skjermbildene nedenfor.