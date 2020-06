Finalen i Gamereactors 2v2 CS:GO-turnering streames i dag

Du ser på Annonser

I dag kan du se avslutningen av vår store 2v2-turnering. Etter at bomben har blitt plantet 2.927 ganger, etter 18.311 dødelige headshots, og etter totalt 7681 avsluttede runder, er vi endelig klare for finalen, og for en heseblesende reise dette har vært. Men innen vi går i gang, la oss se på en statistikk til. Hele 35.28% av samtlige drap i spillet er utført med AK-47 - ganske vilt, eller hva?

Nå, la oss komme i gang. Finalen står mellom det svenske laget Fullkareta2v2 og finske n00bs.

Fullkareta2v2 er en favoritt her, for deres femmannslag har tidligere vunnet vår 5v5-turnering. Lagkapteinen Twecy er ikke en man ønsker å møte i en mørk bakgate. Han har nå en personlig score på 3.24 kills per minutt, og bruker i gjennomsnitt 13.96 skudd per døde motstander. 181 headshots og 350 drepte motstandere er han ansvarlig for.

På det motsatte laget finner vi Yolocopter fra finske n00bs. Han har inntil videre prestert 2.83 kills per minutt, og bruker i snitt 18.95 skudd per drap, men har en 3% høyere nøyaktighet. Han ligger på 138 headshots og 310 drepte motstandere totalt.

Det blir spennende å se hvem av de to lagene som tar seieren, og blir 1000 Euro rikere. Det finner vi ut av i dag klokken 16:30. Og du kan se finalen, som spilles på Shortdust, Train og Vertigo live påp vår GR Live-side.

Du ser på Annonser