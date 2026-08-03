Finalen i Washington Open utsatt til mandag på grunn av regn – tidspunkt for kampen mellom Fritz og Jódar

HQ

Kraftig regn førte til at begge finalene i Washington Open, en ATP 500- og WTA 500-turnering (kalt Mubadala DC Open), ble utsatt på søndag. Damefinalen mellom Jessica Pegula og Alexandra Eala måtte avbrytes da Pegula ledet 6-4, 1-2, og kampen vil gjenopptas kl. 12.00 mandag, lokal tid; kl. 18.00 CEST, 17.00 BST mandag 3. august.

Umiddelbart etter at den er avsluttet, starter herrefinalen mellom Taylor Fritz og Rafael Jódar, som er planlagt til ikke før kl. 13.00 lokal tid, eller kl. 19.00 CEST, 18.00 BST. Dette blir den andre kampen mellom de to spillerne (Fritz vant deres første kamp i Florida tidligere i år), der Jódar, den spanske tenåringssensasjonen, jakter på sin andre ATP-tittel og den største hittil. Uansett utfall vil han klatre til en karrierehøyeste plassering blant de 15 beste hvis han taper, og blant de 12 beste hvis han vinner, i sin første sesong på ATP-touren; mens Fritz, 28, sikter mot sin ellevte ATP-tittel.

Washington Open er en av ATP- og WTA 500-turneringene før de to ATP- og WTA 1000-turneringene i august: Canadian Open (2.–12. august) og Cincinnati Open (13.–23. august), før US Open starter rett etterpå.