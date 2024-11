Finansieringen av Aggro Crabs tredje spill har gått i vasken

HQ

I en ganske overraskende vending av hendelser, Aggro Crab, utvikleren av det nylige krepsdyrsjelelignende Another Crab's Treasure, har kunngjort at finansieringen for sitt tredje spill har falt gjennom, og at det nå leter etter en investor / utgiver for å hjelpe indie-teamet med å lage det de anser som sitt "beste spill ennå".

I et innlegg på X, Aggro Crab legger til, "Så finansieringsplanene våre for Game 3 falt gjennom. Jeg antar at 2024 virkelig ikke tar noen fanger.

"Men hei, rentene er nede, så hvis du representerer en investor/forlegger og vil hjelpe oss med å lage vårt beste spill hittil, er DM-ene våre åpne!"

Spesifikasjonene om hva Aggro Crabs tredje spill er har ennå ikke blitt avslørt, men til tross for krabbefokus i det siste spillet og studionavnet, var det første spillet det publiserte veldig annerledes og kjent som Going Under, noe som betyr at dette tredje prosjektet kan være nesten hva som helst.