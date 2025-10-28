Finding Frankie blir til en film

HQ

Nok et videospill har blitt plukket opp som grunnlag for en filmatisering. Etter å ha skremt alle slags folk tidligere i år da det ble lansert på PC og konsoller, vil Finding Frankie nå rette blikket mot kinogjengere, ettersom en filmatisering i spillefilmslengde er sikret.

I følge Deadline skal filmen produseres av Sean Robins, sist kjent for å ha hjulpet til med å lage Mortal Kombat film, sammen med den av 13 Films og So It Goes Entertainment. Under Fire regissør Steven C. Miller er visstnok tilknyttet som regissør for prosjektet.

Det ser ut til at dette faktisk kan være en videospilltilpasning som ser dagens lys, ettersom rapporten hevder at manuset allerede er skrevet av Cory Todd Hughes og Adrian Speckert, med det angivelig "blander den spennende intensiteten i Squid Game med den hjemsøkende atmosfæren i Five Nights at Freddy's."

Det er ikke noe ord om premieredato eller den vedlagte rollebesetningen, men med tanke på at filmen allerede har et manus og en vedlagt regissør, kan ting bevege seg ganske raskt nå, så hold deg oppdatert.