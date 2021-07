Via Twitter har utvikler Freebird Games og utgiver X.D. Network annonsert at rollespillet Finding Paradise, oppfølgeren til To the Moon, blir tilgjengelig via iOS og Android snart.

Ingen dato er satt ennå, men man kan forhåndsregistrere sin interesse for spillet blant annet på Tap-tap allerede.

Utviklingen av Finding Paradise startet i 2015 og spillet ble opprinnelig sluppet på PC i desember 2017. En Switch-utgave skulle komme denne våren, men det ser ut til at den har blitt utsatt litt.