Finland gjør betydelige fremskritt i kampen mot selvmord

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Finland topper ofte listene over de lykkeligste landene i verden, men lenge har landet også toppet en mye dystrere liste: den over selvmordsrater. Landet har naturlig nok ønsket å ta tak i dette problemet, og nå melder SR at de er på rett vei.

I løpet av de siste 35 årene har selvmordsraten blitt halvert, fra 1500 finner per år til 750. Et av de viktigste tiltakene har vært å gjøre det lettere og mer akseptabelt å snakke om problemene sine, men også nedgangen i alkoholkonsumet oppgis som en medvirkende årsak.