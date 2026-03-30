Finland rapporterer om territoriekrenkelse fra droner

Finland har rapportert om en mistenkt krenkelse av luftrommet fra flere droner i den sørøstlige delen av landet, og minst én av dem er identifisert som et ukrainsk ubemannet luftfartøy. Statsminister Petteri Orpo sa at hendelsen sannsynligvis var knyttet til pågående ukrainske angrep mot russiske mål.

Ifølge finske myndigheter (og via Reuters) ble det oppdaget flere lavtflygende objekter, noe som førte til at F/A-18 Hornet-jagerfly ble satt inn. En drone ble identifisert som en ukrainsk AN196-modell, men pilotene avsto fra å skyte den ned for å unngå potensielle sivile skader. To droner styrtet til slutt i Øst-Finland, i nærheten av byen Kouvola.

Orpo antydet at Russlands elektroniske krigføringssystemer kan forstyrre navigasjonen, noe som får droner til å drive inn i nabolandenes luftrom. Lignende hendelser har nylig blitt rapportert i Estland, Latvia og Litauen.