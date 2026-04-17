Fire Babu Frik dominerer den siste traileren for The Mandalorian & Grogu

HQ

Ikke én Babu Frik, ikke to Babu Friker, ikke engang tre. Fire poker Babu Friker på skjermen min på en gang. For en fornøyelse! Den siste traileren for The Mandalorian & Grogu har kommet, og viser mer action med den usannsynlige duoens eventyr på det store lerretet.

Opprørerne er fortsatt i nærheten (på en måte), og i denne nye traileren ser vi noen jagerfly som fortsatt flyr rundt i X-Wings for å sørge for at det ikke blir startet en ny krig nå som de har gjort slutt på Imperiet. Det ser ut til å være den sentrale konflikten i filmen, men så ser vi også at Mando blir tatt av huttene midtveis i traileren, så det er mye som skjer.

Det ser ut til at vi får se The Mandalorian og Grogu adskilt i en betydelig del av filmen, men vår dynamiske duo kommer ikke til å være fra hverandre så lenge, for i traileren ser vi Grogu komme tilbake for å redde sin venn og omsorgsperson. Foresatte, kan man vel kalle ham på dette tidspunktet.

Sjekk ut den endelige traileren for The Mandalorian & Grogu selv nedenfor, og se filmen på kino den 22. mai: