Fire ganger Tour de France-mester Tadej Pogačar antyder at han går glipp av La Vuelta 2025

Tadej Pogačar, etter å ha vunnet sin fjerde Tour de France, ønsker ikke å tenke på fremtiden, og har tilsynelatende bekreftet at han vil gå glipp av sykkelsportens neste Grand Tour, La Vuelta a España neste måned. Den slovenske 26-åringen vant rittet i 2025 fire minutter og 24 sekunder foran danske Jonas Vingagaard, som vant Touren i 2022 og 2023, og som virket som Pogacars eneste rival, men som aldri var truende nok.

"Alt er mulig, men akkurat nå tenker jeg ikke på noe annet ritt. Det begynner å bli sent og jeg ønsker ikke å tenke på andre ritt akkurat nå. Vi kan snakke om giroen og vueltaen i fremtiden, sa Pogačar til pressen etter rittet (via Cycling News).

"Det er ikke målet å vinne fem tourer, og akkurat nå har jeg ingen klare mål. Kanskje VM i år, kanskje Lombardia, men ingen andre klare mål. Jeg skal nyte øyeblikket, og så skal jeg tenke på mine neste mål ganske snart." En forventet reaksjon for en som nettopp har vunnet Tour de France og innrømmet at han allerede følte seg "litt sliten" den siste uken av konkurransen. "For nå vil jeg ikke snakke om hva som gikk galt, nå vil jeg nyte den gule trøyen i Paris."

Han innrømmet til og med at han kanskje ikke er immun mot utbrenthet, etter en endeløs syklus med trening og konkurranse og "å gjøre vårt beste". "Jeg er på dette punktet i karrieren at hvis jeg blir utbrent, vil jeg være fornøyd med det jeg har oppnådd. (...) Du ser at noen ryttere blir slitne for tidlig i sesongen, og laget trenger deg til å sykle, sykle, sykle, sykle, og du fortsetter i denne sirkelen og du blir aldri frisk. Så kommer du til oktober og endelig en pause, og i desember gjør du alt på nytt. Utbrenthet skjer hele tiden, og det kan skje med meg også."