Fire millioner har spilt Ghostwire Tokyo

HQ

Ghostwire Tokyo ble opprinnelig utgitt i fjor for PC og PlayStation 5, men ble endelig lansert for Xbox Series forrige måned. Siden det var inkludert i Game Pass fra første dag ser dette ut til å ha ført til en enorm tilstrømning av mennesker som nyter dette veldig spesielle besøket i den japanske hovedstaden.

Nå har den offisielle Twitter-kontoen for spillet avslørt at over 4 millioner spillere har spilt Ghostwire Tokyo, og sannsynligvis vil dette tallet fortsette å vokse i ganske lang tid. Du kan lese Eiriks inntrykk av spillet her.