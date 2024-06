Fire nye dynamiske bakgrunner lagt til Xbox Series S/X

HQ

I forbindelse med større spillutgivelser eller arrangementer pleier Microsoft og deres partnere å markere dette ved å lansere dynamiske bakgrunner til Xbox Series S/X. Nå er ikke mindre enn fire lagt til, to av dem basert på F1 24-premieren.

De to andre er hyllester til det faktum at juni er både Pride-måneden og Asian and Pacific Islander Heritage Month. Spesielt sistnevnte er virkelig fancy, men nå kan du sjekke dem alle ut i X-innlegget fra The Verges redaktør Tom Warren nedenfor.