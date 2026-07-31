Fire omkomne og seks savnede etter et snøskred på Broad Peak i Pakistan, blant dem kjente klatrere

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Fire klatrere er funnet døde og seks er fortsatt savnet på Broad Peak, et 8 051 m (26 414 ft) høyt fjell i Karakoram i Pakistan, etter at et snøskred feide dem med seg torsdag. To er identifisert på tidspunktet for denne artikkelen, men likene deres er ennå ikke funnet, og de seks andre klatrerne blir fortsatt etterlyst, men mange frykter det verste.

Blant de seks som fortsatt er savnet, er Nirmal Purja, en 43 år gammel klatrer og tidligere medlem av den britiske hæren, som slo rekorden for å bestige alle åttetusener mellom april og oktober 2019 – den raskeste til å bestige dem alle på den tiden, samt den første personen til å bestige Mount Everest, Lhotse og Makalu innen 48 timer; han er hovedpersonen i Netflix-dokumentaren «14 Peaks: Nothing Is Impossible».

Søk- og redningsoperasjonene er foreløpig innstilt på grunn av værforholdene. Alle de ti klatrerne tilhørte samme gruppe, og mange av dem var kjente klatrere, melder BBC. En av de to bekreftede dødsfallene er Nadhira Al Harthy, den andre omaneren – og den første omaniske kvinnen – som har besteget Everest.

Broad Peak er et av de mest utfordrende fjellene for klatrere. Det er rapportert om 39 dødsfall på fjellet siden 1975, og 2013 var det dødeligste året med seks omkomne.