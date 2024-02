Fire Xbox-spill kommer til PlayStation og Nintendo Switch

HQ

Den mye omtalte spesialepisoden av Official Xbox Podcast har nettopp blitt sluppet, så endelig vet vi sannheten om Xbox Game Studios' fremtidige multiplatformstrategi.

Som forventet har ikke Microsoft tenkt å bringe alle spillene sine til PlayStation 5 og Nintendo Switch, for selskapet presiserer at verken Indiana Jones and the Great Circle kommer til noe annet enn PC og Xbox Series. Derimot får vi bekreftet at fire, foreløpig hemmelige, Xbox-spill skal komme til PlayStation 5 etter hvert. Med tanke på ryktene kan vi være ganske trygge på at tre av disse er Sea of Thieves, Pentiment og Hi-Fi Rush, men det fjerde er mer uklart selv om jeg antar det er Grounded.