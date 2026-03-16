Firefly animert reboot avslørt, originalskuespillerne kommer tilbake for å gjenta rollene sine

Firefly, kultklassikeren fra 2002, får en animert reboot. Den animerte serien er under utvikling, og vil se den originale rollebesetningen, inkludert Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher og Summer Glau, gjenta sine roller.

I følge Deadline kommer den animerte omstarten fra animasjonsstudioet ShadowMachine, som viste frem tidlig konseptkunst som en del av avsløringen. Showet vil bli satt en gang mellom den originale serien fra 2002 og spillefilmen Serenity fra 2005.

"Firefly-fansenes engasjement har holdt denne 25 år gamle serien relevant. Det er tydelig at fansen ønsker at Firefly skal komme tilbake. Enda viktigere, det er noe de fortjener," sa Fillion. Fillions eget produksjonsselskap, Collision33, utvikler serien sammen med 20th Television Animation, som har rettighetene til Firefly. Joss Whedon, seriens opprinnelige skaper, er ikke involvert, men har gitt sin velsignelse til den nye serien.