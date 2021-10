I sommer avslørte Thunderful Publishing og Dejima Games indieeventyret Firegirl: Hack 'n Splash Rescue, spillet som lar deg spille som en kvinnelig brannkonstabel som har til oppgave å redde innbyggerne i en by som er rammet av massive branner. Via en helt ny og røykfylt trailer har vi endelig fått en lanseringsdato å følge, og det er 14. desember som gjelder. Spillet slippes til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.

HQ