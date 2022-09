Firewall Ultra annonsert for PlayStation VR2

Siden Sony ikke har sagt et pip om det lurer mange på om PlayStation VR2 faktisk vil la oss nyte enkelte av originalens spill. Dagens annonsering får det til å høres ut som om ett av de beste i alle fall ikke er blant dem.

First Contact Entertainment, skaperne av Firewall Zero Hour, avslører at et helt nytt spill kalt Firewall Ultra vil bygge videre på historien og mekanikkene til det forrige spillet på PSVR 2. Her fortsetter vi passende nok fem år etter hendelsene i det første spillet. På grunn av dette, den ekstra kraften i PlayStation 5 og forbedringene PSVR 2 byr på har både figurene, omgivelsene og våpnene blitt langt mer detaljerte og penere, samtidig som at vi selvsagt får utforske helt nye steder.

Når det gjelder gameplayet vil både gamle og nye våpen kunne tilpasses på langt flere måter, vi får endelig spille på dedikerte servere i rundebaserte kamper og ikke minst flere ting som kan nytes alene (PvE). Nærmere informasjon om alt dette avsløres senere.