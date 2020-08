Firewatch-filmen gjenopplives av Blindspotting-produsentene

Du ser på Annonser

Husker du da Campo Santo sa at en Firewatch-film var på vei?? Nei? Ikke så rart siden det er fire år siden, og studioet har forsvunnet inn i Valve-systemet siden den gang. Heldigvis betyr ikke det at filmen er død.

Nå kan The Hollywood Reporter avsløre at Snoot Entertainment, produksjonsselskapet bak blant annet Blindspotting, har overtatt produksjonsansvaret for Firewatch-filmen etter at Good Universe ble en del av Lionsgate. Sean Vanaman og Jake Rodkin, to av hovedmennene bak spillet, skal også hjelpe til med produksjonen, men det er ganske tydelig at arbeidet starter helt på nytt. Keith Calder fra Snoot sier nemlig at han har glad for at de to er villige til å hjelpe til med "en film og/eller en TV-serie". Det er vel uansett lov å håpe at minst en av delene blir en realitet denne gangen.