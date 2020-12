Fisti-Fluffs slår klørne i Nintendo Switch neste år

Et av de mer interessante spillene som ble presentert under Nintendos Indie World-showcase var Fisti-Fluffs, et spill hvor katter kjemper måt hverandre når matmor ikke er hjemme. Spillet har fokus på fysikk-mekanikker og kan spilles både lokalt og online. Det har planlagt lansering tidlige i 2021 og kommer til å være en tidsbegrenset eksklusiv til Nintendo Switch.

Du kan sjekke ut traileren nedenfor, hvor vi også får se at man kan tilpasse kattenes utseende og at det er en Photo Mode for å fange de kuleste øyeblikkene.