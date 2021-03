Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise har solgt mer enn 600,000 eksemplarer

Du ser på Annonser

Helt siden pandemien startet for ett år siden, har folk tilbragt mye mer tid hjemme. Spill som Ring Fit Adventure og Fitness Boxing har med det blitt mer populære, da de byr på alternative treningsmetoder for de som ikke har lyst til å begi seg ut på treningsstudio eller liknende for å hindre smitte. Nå har vi fått tall som viser nøyaktig hvor populært ett av disse spillene er.

Utvikler Imagineer og Nintendo har nylig annonsert att Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, siden lanseringen i desember 2020 på Switch, har passert 600,000 solgte eksemplarer. Tallene gjelder for både digitale og fysiske salg. Dette er ganske imponerende da dette nisjespillet kun har vært på markedet i litt mer enn tre måneder.

Hvis du ser etter måter å få gjort unna litt trening på samtidig som du har det gøy, er dette et spill verdt å sjekke ut. Det er en gratis demo tilgjengelig som du kan teste ut også.