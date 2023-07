Five Nights at Freddy's har fått en aldersklassifisering

HQ

Den kommende filmen Five Nights at Freddy's har fått en PG-13-vurdering av MPA. Tilsynet begrunner vurderingen med "sterkt voldelig innhold, blodige bilder og språk".

Vi er ikke sikre på hvordan filmen vil bli klassifisert i andre land, men det er sannsynlig at den vil holde seg på en lignende aldersgrense. Selv om noen kanskje hadde håpet at Five Nights at Freddy's skulle få en mer moden aldersgrense, vil dette sannsynligvis gjøre filmen mer attraktiv for et yngre publikum.

Etter alt å dømme vil det fortsatt være mye vold, men det vil ikke bli for blodig hvis filmen får en PG-13-klassifisering.

Hva synes du om at Five Nights at Freddy's blir en PG-13-film?