Five Nights at Freddy's kan allerede være en økonomisk suksess

Five Nights at Freddy's er en av de mest etterlengtede filmene denne Halloween, men til tross for at den ikke engang har gått på kino ennå mener Jason Blum fra Blumhouse Productions at den allerede har tjent inn mer enn budsjettet.

I en samtale med Fortune avslørte Blum at dette skyldes salget av strømme- og kinodistribusjonsrettighetene. Både strømme- og kinodistributører antar altså at dette kommer til å bli en populær film, og alle tegn peker i den retningen.

Ikke bare er det mange hardcorefans som vil se historien utspille seg, men det er også mange som står i kø for å se Five Nights at Freddy's i en slags ironisk forstand. Bare for memets skyld, for å si det sånn. Uansett hvorfor du ser filmen vil den garantert gi Blumhouse en del penger i kassa.