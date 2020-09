Det populære skrekkspillet Five Nights at Freddy's får visst en oppfølger til neste generasjon. Tittelen blir Five Nights at Freddy's: Security Breach og det ser ut til at det utspiller seg i noe som ser ut som en blanding mellom et lekeland og et casino/nattklubb.

Det ble vist en kort trailer som tar oss gjennom ulike steder i spillet mens vi hører en gråtende stemme til noen som blir jaget. Traileren ga oss flere spørsmål enn svar, og du kan ta en titt selv under.