Five Nights at Freddy's: Security Breach slippes sent i år

Five Nights at Freddy's: Security Breach har blitt vist frem sporadisk siden annonseringen i fjor. Nå bekrefter skaperen Scott Cawthon at spillet kommer til å slippes i slutten av 2021 til PC, PlayStation 4 og PlayStation 5.

Cawthon skriver dette på Reddit der han også meddeler at tittelen egentlig skulle lanseres i slutten av 2020. Det var dog ikke bare Covid-19 som sto bak forsinkelsen, da også utviklernes ambisjoner ble større og større.

"But as we kept working on it and kept adding to it, it just kept getting bigger and bigger and needed more time to finish. And now, again, I've made the decision to put more time and money into it to make sure it's finished properly, and that means a late 2021 release instead of an early 2021 release like I had originally wanted. It will be worth it!"

Spillet er altså mye større enn noen av de tidligere titlene, og utspiller seg i Freddy Fazbears Mega Pizza Plex. de tidligere titlene ble utviklet av Cawthon selv, men denne gangen får han hjelp av teamet bak Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted, Steel Wool Studios.