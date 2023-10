Five Nights at Freddy's vil ikke ha en Markiplier-cameo

HQ

Markiplier er en YouTube-stjerne som ofte er nært knyttet til Five Nights at Freddy's og andre skrekkspill av samme slag. Han hjalp indiespillet med å øke i popularitet, og mange håpet å se ham i den kommende filmen.

Men som bekreftet i en nylig stream, vil Markiplier ikke ha en cameo i Five Nights at Freddy's. Tilsynelatende ønsket han å være med i filmen, men tidsplanen passet ikke fordi han jobbet med sin egen film, Iron Lung.

Fans håper at hvis det kommer et annet prosjekt ut av Five Nights at Freddy's -filmen, kan Markiplier være med i den i stedet. Det er imidlertid klart at YouTube-stjernen ikke kommer til å dukke opp denne gangen.