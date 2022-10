Five Nights at Freddy's-film har fått ny regissør og filmingen starter i februar

HQ

Hele sju år har gått siden det ble annonsert at en film basert på Five Nights at Freddy's var på vei, så det er ikke akkurat en hemmelighet at prosjektet har møtt på problemer med både for dårlige manus og regissørskifter. Nå virker det heldigvis som om alt er på plass.

Blumhouse-sjefen Jason Blum bekrefter at relativt ukjente Emma Tammi (The Wind og et par episoder av Into the Dark) har overtatt regissørstolen Chris Columbus raskt forlot for noen år siden, og at innspillingen av Five Nights at Freddy's skal starte i februar om alt går som planlagt.