Five Nights at Freddy's-filmteaser lekkes

Five Nights at Freddy's-filmteaseren har lekket på nettet, ifølge serieskaper Scott Cawthon, men fanbasen for filmen og spillene den er basert på nekter å spre teaseren.

HQ

Som Cawthon skisserte i et Reddit-innlegg, begynte han å høre om teaseren som lekket 6. mai, noe som førte til hans forferdelse. Deretter fant han ut at fans av spillene på sosiale medier nektet å lage innhold om teaseren eller til og med spre den rundt.

"Det var virkelig oppmuntrende å se fanbasen stå sammen og gjøre motstand", skrev Cawthon. "For de av dere som motsto å se den, tror jeg dere vil bli mye gladere når dere får se et ferdig produkt som er redigert og polert, med VFX og skikkelige lyder."

The Five Nights at Freddy's-filmen begynte å filme i år, men forventes å slippes i oktober, så produksjonen ser ut til å bevege seg ganske raskt. Er du spent på filmen?