Five Nights at Freddy's-skaperen slutter

Scott Cawthon er i hovedsak kjent som skaperen av Five Nights at Freddy's-spillene og har drevet med dette i snart sju år, men nå er det tydeligvis slutt.

Cawthon har nemlig lagt ut en ny melding på hjemmesiden sin hvor han skriver at tiden har kommet for å gi seg med å lage kommersielle videospill. I stedet vil han fokusere på å lage spill for barna sine, men sjansen for at avgjørelsen til dels også ble tatt som følge av reaksjonene på donasjonene hans til Donald Trump og et par andre kontroversielle saker er vel ganske høy.

Dette markerer uansett ikke slutten på Five Nights at Freddy's, for andre vil overta stafettpinnen. Akkurat hvem det er skal avsløres senere, men vi kan tydeligvis være trygge på at Five Nights at Freddy's Security Breach ikke kanselleres og at det kommer mer etter det.