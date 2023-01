Fjerde sesong av The Boys har visst noe skikkelig ekkelt på lur

The Boys sesong 4 er på vei, og en produsent for serien har nettopp avslørt at han kan ha set "det ekleste" han noen gang har sett siden han begynte å jobbe i TV. Stephen Fleet, veileder for visuelle effekter og assisterende produsent for The Boys, kom med uttalelsen på Twitter, og gitt det vi allerede har sett av superheltserien, er det en ganske saftig påstand.

Det var mye hype rundt forrige sesongs Herogasm-episode, men Fleets Twitter-innlegg antyder at vi kanskje ser noe enda mer ekstremt denne gangen - som vi nesten forventet (og håpet på) uansett. I tillegg til den nevnte ekle scenen vet vi også at Jeffrey Dean Morgan blir med i rollebesetningen.