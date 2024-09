Flappy Bird gjør stort comeback neste år

Vi kjenner alle navnet takket være den enorme berømmelsen det fikk for ti år siden. Flappy Bird er kanskje en relikvie fra fortiden, men det er en del av alles fortid, og den nostalgien ønsker spillet å utnytte når det vender tilbake en gang neste år.

Jepp, det stemmer, Flappy Bird skal lanseres igjen i 2025 på det vi ganske enkelt blir fortalt vil være en "rekke plattformer, inkludert nettlesere og nye dedikerte apper", inkludert iOS og Android og "andre plattformer som skal kunngjøres".

Denne returen er tillatt ettersom en samling fans har kommet sammen og kjøpt varemerkerettighetene til Flappy Bird, noe som betyr at de har lov til å relansere spillet under et nytt selskap som er kjent som Flappy Bird Foundation Group.

Når det gjelder hva dette spillet vil inneholde som originalen ikke gjorde, er vi lovet nye spillmoduser, karakterer, progresjon og flerspillerutfordringer. Hvordan hver av disse vil fungere i praksis, kan du se et glimt av hver av dem i traileren nedenfor.