Flashback gjør comeback - oppfølgeren vist frem i gameplaytrailer

1992 var året Delphine Softwares Flashback ble utgitt. Det er et av de mest innflytelsesrike spillene som noen gang er laget, et spill som deretter ble hedret(?) med en oppfølger i 1995 kalt Fade to Black, utallige gjenutgivelser og en ubrukelig remake i 2013. Ingenting har kommet i nærheten av originalen, men kanskje det er nå vi får et skikkelig og velfortjent comeback.

Flashback 2 ble kanskje annonsert for en måned siden, men i kveld fikk vi den første gameplaytraileren. Det ser i det minste lovende ut i den, men bare tiden vil vise om det lever opp til 1992-klassikeren. Den franske utvikleren Microids er ved roret, og plattformene spillet forventes på er PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch og PC.